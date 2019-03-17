طارق شنافة الجزائري الناجي من الإعتداء الإرهابي بنيوزيلندا

نجا الجزائري طارق شنافة بأعجوبة من الموت بعد إصابته بجروح في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة الفارطة .

وينحدرالضحية الذي أصيب بكسر على مستوى الكتف و بجروح خفيفة جراء تناثر شظايا زجاج النوافذ من مدينة العامرية بولاية عين تيموشنت وهو أب لطفلين .

طارق هو أيضا إبن المجاهد أحمد شنافة وقد كان متواجدا بأحد المسجدين الذين تم الهجوم عليهما أثناء صلاة الجمعة من طرف مسلح أطلق النار بشكل مكثف وعشوائي على جموع المصلين بنيوزلندا .

جدير بالذكر، أن الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينتين جنوب نيوزيلندا خلف مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات ،فيما أفادت الشرطة النيوزيلندية إلقاءها القبض على المجرم منفذ العملية .