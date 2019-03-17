جائزة أستراليا الكبرى (الفورمولا 1): بوتاس يتفوق على هاميلتون ويفوز بـ " أفضل سباق"

أحرز سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الأول في سباق جائزة أستراليا الكبرى, المرحلة الأولى في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد التي أقيمت على حلبة ألبرت بارك في ملبورن هذا الأحد.

وتفوق الفنلندي على زميله في الفريق حامل اللقب وبطل العالم خمس مرات البريطاني لويس هاميلتون الذي كان الأول عند خط الانطلاق, بينما حل ثالثا سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن متفوقا على سائق فيراري الألماني سيباستيان الذي أنهى السباق في المركز الرابع.

ونجح بوتاس في تجاوز زميله عند المنعطف الأول بعد الانطلاق, ليحكم قبضته على السباق ويجتاز خط النهاية بفارق 20ي9 ثانية عن هاميلتون.

ولم يكن حظ فيتل أفضل من البريطانيي إذ نجح فيرشتابن بتجاوزه خلال السباق لينضم إلى ثنائي مرسيدس على منصة التتويج, علما بأن الألماني بطل العالم أربع مرات, عبر خط النهاية بفارق 57,1 ثانية عن الفائز.

وتقدم فيتل زميله الجديد في الفريق السائق الشاب شارل لوكلير خامساي تلاه الدنماركي كيفن ماغنسون (هاس) في المركز السادس.ومع احكام بوتاس سيطرته على المركز الاول دار صراع على الوصافة, بعدما ضيق فيرتشابن الخناق على هاميلتون بدون أن ينجح في تجاوزه.