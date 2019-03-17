مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة

شرع الوزير الأول, نور الدين بدوي و نائب الوزير الأول, وزير الشؤون الخارجية, رمطان لعمامرة في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تضم "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي" على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, حسبما علم الأحد من مصدر جد مطلع.

وأوضح المصدر أن الحكومة الجديدة ستضم "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري".

و تمحورت جلسة عمل عقدها السيدان بدوي ولعمامرة لاسيما حول بنية الحكومة المقبلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المشاورات الجارية ستُوسع لممثلي المجتمع المدني والتشكيلات والشخصيات السياسية الراغبة في ذلك بغية التوصل إلى تشكيل "حكومة منفتحة بشكل واسع ".

المصدر: وأج