دراسة : أمراض اللثة تفاقم خطر الإصابة بالخرف

أظهرت دراسة كورية ، أجراها باحثون من كلية طب الأسنان بجامعة سول الوطنية في كوريا الجنوبية،أن أمراض اللثة يمكن أن تزيد خطر الإصابة بالخرف ، أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة لدى كبار السن،إذا لم يتم علاجها.

وخلال فترة الدراسة التي امتدت 10 سنوات ، سجل الفريق الأشخاص الذين أصيبوا أو ماتوا بسبب مرض الخرف ، حيث راجع الفريق بيانات 262 ألفا و349 شخصا، تزيد أعمارهم على 50 عاما، وكان من بين المشاركين أشخاص يعانون أمراض اللثة، وآخرون لا يعانون هذه الحالة المرضية.. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون التهاب اللثة المزمن، لديهم خطر أعلى بنسبة 6 % للإصابة بالخرف، أكثر من قرنائهم الذين لا يعانون التهاب اللثة.

وقال الباحثون إن هذه الدراسة تثبت أن التهاب اللثة المزمن يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالخرف، حتى بعد أخذ سلوكيات نمط الحياة في الحسبان، مثل الابتعاد عن التدخين وممارسة الرياضة.

واقترح الباحثون إجراء دراسات مستقبلية لمعرفة ما إذا كانت الوقاية والعلاج من التهاب اللثة المزمن، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالخرف.

ومرض الخرف، هو حالة شديدة جدا من تأثر العقل بتقدم العمر، وهو مجموعة من الأمراض التي تسبب ضمورا في الدماغ، ويعتبر ألزهايمر أحد أشكالها ، ويؤدي إلى تدهور متواصل في قدرات التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.. ويتطور المرض تدريجيا لفقدان القدرة على القيام بالأعمال اليومية، والتواصل مع المحيط، وقد تتدهور الحالة إلى درجة انعدام الأداء الوظيفي.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدد المصابين بالخرف في 2015، بلغ 47.5 مليونا، وقد يرتفع بسرعة مع زيادة متوسط العمر وعدد كبار السن.