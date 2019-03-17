مقتل 16 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية وسط مالي

قتل ما لا يقل عن 16 جنديا في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية وسط مالي، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية، اليوم الأحد.

وأفاد رئيس بلدية /كاريري/ القريبة من موقع الهجوم، يوسف كوليبالي، في تصريحات اليوم، بأن مسلحين، لم تعرف هويتهم بعد، هاجموا خلال الليلة الماضية

قاعدة عسكرية تقع في قرية /ديورا/ التابعة لمنطقة /موبتي/ بوسط البلاد، وتمكنوا من السيطرة عليها لبعض الوقت قبل أن تتم استعادتها من جديد من قبل القوات النظامية، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 جنديا وتدمير خمس سيارات عسكرية.

وكانت بلدة /ديانكابو/ وسط مالي قد تعرضت بدورها في نهاية شهر فبراير الماضي إلى هجوم من جماعات مسلحة أوقع 17 قتيلا و15 جريحا، وذلك بعد أيام قليلة من تعرض موقع عسكري شمالي بوركينافاسو لهجوم مماثل راح ضحيته ثمانية عسكريين بين قتلى وجرحى.

وتشهد المناطق الشمالية من مالي منذ عام 2012 موجات من أعمال عنف وهجمات في أعقاب انقلاب عسكري شهدته البلاد، قادت إلى سيطرة جماعات مسلحة على المنطقة مما استدعى تواجد قوات دولية وإقليمية لمحاربتها.

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