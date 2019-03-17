بلماضي : الخضر ستكون لهم كلمتهم في مصر وسنذهب من أجل كسر التكهنات

أهم النقاط التي تضمنتها الندوة الصحفية التي نشطها مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، هذا الاحد بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، عشية لقاءي "الخضر" أمام غامبيا يوم الجمعة 22 مارس بالبليدة ضمن الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة الى كأس افريقيا 2019، وأمام تونس يوم الثلاثاء 26 مارس وديا بالبليدة :

- بن طالب: على غرار بعض اللاعبين المعتبرين ككوادر في الفريق والذين غابوا عن هذه القائمة، برر بلماضي عدم استدعائه للاعب شالك 04 (ألمانيا) قائلا "لقد كان دوما في الفريق، لكننا نريد أن نرى أكبر عدد من اللاعبين، سيما الذين ينشطون في منصبه قبل اتخاذ اي قرار".

- سليماني: يعيش الهداف الحالي للخضر، اسلام سليماني (26 سنة)، وضعية صعبة مع ناديه التركي فينيرباشي، الأمر الذي تأثر له بلماضي في تصريحه "إسلام لاعب غني عن التعريف، لا يمكنني القول أنه أبعد نهائيا من قائمة "كان-2019". لكن بالنظر لمكانته المهددة مع ناديه فهذا مشكل بالنسبة إلينا لأننا نريد أحسن بديل للمهاجم بونجاح وأتمنى أن تتحسن وضعيته مع فريقه".

- درفلو: بالرغم من ابتعاده عن الميادين لقرابة الشهر، تواجد إسم مهاجم فيتاس آرنهايم (هولندا) أسامة درفلو ضمن هذه القائمة على حساب اسحاق بلفوضيل (هوفنهايم) الذي يعد أكثر فعالية مقارنة مع الأول. وفي هذا الصدد قال بلماضي "أريد مشاهدة عناصر أخرى لأننا نعرف إمكانيات بلفوضيل. أما درفلو يستحق فرصة الظهور كونه ينشط في البطولة الهولندية التي ليست سهلة".

- فرحات: لمح بلماضي أنه لن يعتمد مجددا على خدمات الجناح الايمن لنادي لوهافر الفرنسي، زين الدين فرحات، رغم تصدره لأحسن الممررين في الرابطة الثانية الفرنسية، وصرح المدرب أن هذا اللاعب "ينشط في مركز يشهد تنافسا كبيرا. وأنا استدعي الذين أرى أنهم الاحسن. وعليه مواصلة العمل".

- قائمة : تعتبر هاتان المباراتان الاخيرتان لبلماضي قبل وضع القائمة النهائية المعنية بالسفرية الى مصر، وأوضح في هذا الصدد "اللقاءان يسمحان بتدوين أسماء العناصر التي ستشارك في نهائيات كأس افريقيا 2019، وعلينا التأهب الى بعض الأمور غير المنتظرة. وعلي اتباع مستوى بعض اللاعبين".

- مسيرات: تفاعل بلماضي مع المسيرات التي تشهدها الجزائر منذ أربعة أسابيع قائلا "هناك مطالب رفعت من قبل جماهير كبيرة. وأنا جد سعيد للسلمية التي تحلت بها هذه المظاهرات. أتمنى أن تسير الامور في الطريق الصحيح. ورغم هذا الحراك الكبير إلا أن المدرجات لن تخلو من الجماهير خلال هاتين المباراتين بالنظر الى عشق الانصار للمنتخب الوطني".

- غولام: كشف الناخب الوطني ان الظهير الايسر لنادي نابولي الايطالي، فوزي غولام، الغائب عن الميادين لأكثر من سنة بسبب إصابة في الركبة، قد طلب إعفاءه من النهائيات الافريقية وأفاد "أكد لي أنه لن يكون جاهزا لهذا الموعد".

- كأس افريقيا-2019: وفي رده عن بعض المحللين الاجانب الذين اعتبروا أن الجزائر ليست من بين المرشحين في الموعد القاري، قال بلماضي "لم يسبق لنا وأن توجنا باللقب الافريقي خارج أراضينا، وهذا هو التفسير الوحيد. لكن هذا لا يمس من كبريائنا. هناك بعض المنتخبات التي فعلتها على غرار الكامرون وغانا، على عكس الجزائر التي توجت مرة واحدة في النسخة التي نظمتها على أراضيها (1990)، والآن سنتوجه الى مصر من أجل كسر هذه التكهنات".