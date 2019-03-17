الشروع في تسويق 990 ألف قنطار من البطاطس لتفادي الندرة في الأسواق

كشف مدير مركزي مكلف بضبط الانتاج الفلاحي و تنميته بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية الريفية أنه يجري هذه الأيام إخراج من المخازن و تسويق نحو 990.000 قنطار من البطاطس ما بعد الموسمية المخزنة تنفيذا للبرنامج القطاعي لضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك (سيربالاك).

وأوضح محمد خروبي لدى إشرافه على إخراج جزء من المخزون المذكور لدى أحد المتعاملين الخواص ببلدية حمادي بولاية بومرداس، اليوم الأحد، أنه تم منذ انطلاق هذه العملية يوم 15 مارس إخراج نحو 180.000 قنطار والعملية متواصلة إلى غاية 15 أبريل القادم.

و تخص عملية إخراج منتوج البطاطس، الذي تم جنيه أواخر شهر اكتوبر و أدخل إلى المخازن شهر يناير 2019 ترقبا لفترة الفراغ في الإنتاج المعروفة التي تمتد من شهر مارس إلى نهاية ابريل، استنادا إلى نفس المصدر 16 ولاية من الوطن و 64 متعامل متعاقد مع الديوان الوطني للخضر و اللحوم.

و تتم عملية إخراج و تسويق هذا المنتج الغذائي الحيوي بشكل منتظم و عبر مراحل إلى غاية نهاية شهر أبريل القادم تماشيا مع طلبات السوق و الأسعار المتداولة بغاية الحفاظ على تنظيمها (السوق) وتفادي الندرة و توازن الأسعار المتداولة.

وبموازاة مع هذه العملية يجري في إطار نفس برنامج ضبط السوق بهذه المادة الغذائية تزويد السوق الوطنية بشكل تدريجي بمنتج البطاطس المبكرة التي يجري حاليا جنيها .

ويرتقب تحقيق من هذا المحصول (الذي انطلقت عملية جنيه أواخرشهر فبراير) نحو 500.000 قنطار في مساحة مزروعة تقارب 4400 هكتار و تم جني من مجملها إلى حد اليوم نحو 1800 هكتار.

إضافة إلى ذلك، تجري حاليا عملية جني البطاطس ما بعد الموسمية التي زرعت في مساحة قدر ب 3400 هكتار منتشرة بالولايات الصحراوية خاصة منها مدينة وادي سوف.

من جهة أخرى و من أجل ضمان المنتج على طول السنة أشار ذات المسؤول إلى أنه تم برسم الموسم الفلاحي الجاري 2018 / 2019 غرس ما يفوق 42.000 هكتار من مساحة إجمالية تتجاوز 73.000 هكتار مرتقب زرعها هذه السنة أي بزيادة تقدر بنحو 3 بالمائة مقارنة بالمساحة المغروسة خلال الموسم الفلاحي الذي قبله .

ويترقب القطاع الفلاحي إثر ذلك تحقيق إنتاج سنوي إجمالي يفوق 25 مليون قنطار بالنسبة للبطاطس الموسمية.

كما يتم بالموازاة مع ذلك –يضيف المتحدث- تقديم كل التسهيلات الضرورية للمنتجين من خلال الدعم المالي و المرافقة التقنية و وضع في متناول المنتجين مختلف البذور و الأدوية.

للإشارة فان أسعار البطاطس المتداولة حاليا عبر أسواق الوطن تتراوح عند بائعي الجملة ما بين 25 دج و 35 دج حسب النوعية و ما بين 45 و 65 دج عند بائعي التجزئة.