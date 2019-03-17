المحترف الثاني /تسوية رزنامة الجولة الـ23: أولمبي الشلف يرتقي الى الوصافة وشبيبة بجاية تبتعد عن صراع الصعود

تمكن فريق أولمبي الشلف من العودة غانما خارج الديار بفوز ثمين, مكنه من القفز الى مركز الوصافة, وذلك لحساب تسوية رزنامة الجولة 23 من بطولة الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم "موبيليس" اليوم الأحد.

وأطاح "الشلفاوة" بشبيبة بجاية على أرضها بهدفين نظيفين أمضاهما كل من بن قابلية (7) ومليكة (46), مما يسمح لهم باحتلال المرتبة الثانية رافعين رصيدهم الى 44 نقطة وعلى بعد ثلاث خطوات من المتصدر نجم مقرة (47ن).

في حين بات حلم الصعود يتبخر بالنسبة لابناء "يما قورايا" بعد هذه الخسارة على أرضهم, حيث يتراجع الفريق الى المركز التاسع ب34 نقطة.

وفي لقاء متأخر آخر عن نفس الجولة, بين ترجي مستغانم واتحاد عنابة انتهى كما بدأ (0-0), وبهذا ينفرد "الحواتة" بالصف العاشر ب32 نقطة, أما "العنانبة" فيلتحقون بأمل بوسعادة في الرتبة السابعة ب35 نقطة.

-- الثلاثاء 17 مارس :

ترجي مستغانم - اتحاد عنابة 0 - 0

شبيبة بجاية - جمعية الشلف 0 - 2

مباريات لعبت:

-- الجمعة 22 فيفري :

شبيبة سكيكدة - أمل بوسعادة 1 - 1

مولودية سعيدة - اتحاد بسكرة 2 - 0

نجم مقرة - اتحاد البليدة 1 - 0

مولودية العلمة - جمعية وهران 0 - 0

-- السبت 23فيفري :

سريع غليزان - وداد تلمسان 1 - 0

-- الثلاثاء 26 فيفري :

اتحاد الحراش - رائد القبة 0 - 2

الترتيب نقاط لعب

1. نجم مقرة 47 25

2. أولمبي الشلف 44 25

3. وداد تلمسان 42 25

4. اتحاد بسكرة 40 25

--. سريع غليزان 40 25

--. مولودية العلمة 40 25

7. أمل بوسعادة 35 25

--. اتحاد عنابة 35 25

9. شبيبة بجاية 34 25

10.ترجي مستغانم 32 25

11. شبيبة سكيكدة 31 25

12. مولودية سعيدة 29 25

13. جمعية وهران 25 25

--. اتحاد الحراش 25 25

15. رائد القبة 24 25

16. اتحاد البليدة 11 25.

المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج