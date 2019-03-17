الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء الإرهابي الدموي الذي استهدف قاعدة عسكرية بمالي

أدانت الجزائر "بشدة" الاعتداء الدموي الذي استهدف السبت قاعدة عسكرية بمالي مؤكدة "تضامنها مع الحكومة و الشعب الماليين الشقيقين"، حسبما أكده اليوم الأحد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف.

وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية "إننا ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الدموي الذي استهدف يوم أمس 16 مارس 2019 قاعدة عسكرية في منطقة موبتي بوسط مالي".

واسترسل السيد بن علي شريف يقول "إننا نقدم تعازينا إلى عائلات الجنود الماليين الذين قتلوا وهم يؤدون واجبهم في خدمة بلدهم".

وخلص في الأخير إلى التأكيد "إننا نعرب عن تضامننا مع الحكومة و الشعب الماليين الشقيقين و نحن على قناعة بان هذه الاعتداءات المتكررة للجماعات الإرهابية ضد مالي و مؤسساتها الشرعية لن تثبط بأي حال من الأحوال من عزيمة الحكومة و الشعب الماليين في المضي قدما في تجسيد المصالحة الوطنية و إقامة دولة قوية و عادلة و مستقرة".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج