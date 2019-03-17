شبيبة القبائل تضيع فرصة الاقتراب من الرائد ووفاق سطيف يتقرب من ثلاثي المقدمة

ضيع فريق شبيبة القبائل فرصة تقليص الفارق عن المتصدر اتحاد الجزائر، إثر خسارته اليوم الاحد لحساب الجولة ال24 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في الوقت الذي اقترب فيه وفاق سطيف من اصحاب المقدمة بتحقيقه لفوز كبير على أرضية ميدانه.

وبملعب إمام الياس بالمدية، سقطت شبيبة القبائل أمام الأولمبي المحلي بهدف نظيف أمضاه سامر في اللحظات الاخيرة، موقعا أول فوز لابناء"التيتري"منذ سبع جولات، حيث يعود آخر انتصار لهم الى الجولة 17 التي جرت يوم 11 يناير الفارط، أمام اتحاد بلبعاس (2-0).

وبهذا يضيع"الكناري"فرصة تقليص الفارق عن المتصدر اتحاد الجزائر، حيث يتواجد في الصف الثاني بمجموع 40 نقطة وبفارق خمس خطوات عن النادي العاصمي، في حين، يتنفس الاولمبي قليلا ، حيث يغادر المنطقة الخطرة، محتلا المركز ال13 ب25 نقطة رفقة كل من دفاع تاجنانت ومولودية وهران المنقوصة من مواجهة.

بالمقابل، حقق وفاق سطيف فوزا كبيرا على ضيفه مولودية وهران بنتيجة (4-1)، مما سمح ل"النسر السطايفي"بالارتقاء إلى المرتبة الرابعة برصيد 36 نقطة وعن بعد ثلاث نقاط عن المنصة، بينما يدخل "الحمراوة"مرحلة الشك، لاسيما وأن نقطتين فقط تفصلهم عن منطقة السقوط، علما أنهم خاضوا 23 لقاء.

من جهتها، تنفست جمعية عين مليلة بفوزها على اهلي برج بوعريريج، احد منافسيها على البقاء، ب(1-0)، لينفرد "الحراكتة" بالمرتبة العاشرة رافعين حصيلتهم الى 26 نقطة، ناقص مباراة، فيما يبقى"البرايجية" ضمن الصف الثامن ب 29 نقطة.

وفي مباريات سابقة عن هذه الجولة التي جرت يوم الخميس سقط المتصدر اتحاد الجزائر، في"الداربي"العاصمي، أمام الجار مولودية الجزائر بنتيجة (3-2)، ورغم ذلك تتربع تشكيلة "سوسطارة"على المشهد الكروي في الصف الاول ب45 نقطة، أما"العميد"فيتواجد ضمن الرتبة الخامسة ب35 نقطة بناقص مواجهتين.

بالمقابل، فرض دفاع تاجنانت التعادل، خارج الديار، على مولودية بجاية (2-2)، وهي النتيجة التي تخدم الضيوف أكثر بما انهم يتقدمون الى المرتبة 11 ب25 نقطة، في الوقت الذي يعاني فيه"الموب"في المركز 15 وما قبل الاخير ب23 نقطة، علما أن الناديين بحاجة الى مباراة لكيلهما ضمن تسوية الرزنامة.

يشار ان بقية مقابلات هذه الجولة تقام ايام الإثنين 25 مارس، بين شباب بلوزداد وشباب قسنطينة (00ر15)، والإثنين 1أبريل بين اتحاد بلعباس والضيف شبيبة الساورة (00ر16)، إلا أن الرابطة لم تبرمج بعد اللقاء العاصمي الذي يجمع نادي بارادو بجاره نصر حسين داي.

النتائج الجزئية والترتيب:

مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر 3-2

مولودّية بجاية - دفاع تاجنانت 2-2

الأحد 17 مارس:

جمعية عين مليلة - أهلي برح بوعريريج 1 - 0

أولمبي المدية - شبيبة القبائل 1 - 0

سطيف : وفاق سطيف - مولوديّة وهران 4-1

الإثنين 25 مارس:

الجزائر (20 أوت): شباب بلوزداد - شباب قسنطينة (00ر15)

الإثنين 1 أبريل:

سيدي بلعباس : اتحاد بلعباس - شبيبة السّاورة (00ر16)

للبرمجة: نادي بارادو - نصر حسين داي

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 45 24

2. شبيبة القبائل 40 24

3. نادي بارادو 39 23

4. مولودية الجزائر 35 22

5. وفاق سطيف 33 23

6 . شباب قسنطينة 32 21

7. شبيبة الساورة 31 22

8. أ. برج بوعريريج 29 24

9. نصر حسين داي 27 20

10. جمعية عين مليلة 26 23

11. مولودية وهران 25 22

--. دفاع تاجنانت 25 23

--. أولمبي المدية 25 24

14. شباب بلوزداد 23 22

--. مولودية بجاية 23 23

16. اتحاد بلعباس 19 22

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) وخصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

المصدر : واج