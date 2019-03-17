كأس الكونفدرالية الافريقية : نصر حسين داي يفشل في التأهل الى الدور ربع النهائي

فشل نصر حسن داي ، ممثل الجزائر في منافسة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، في اقتطاع تأشيرة التاهل الى الدور ربع النهائي من المنافسة الافريقية بعد تعادله السلبي هذا الاحد بملعب 5 جويلية أمام الزمالك المصري بنتيجة 0 مقابل 0، لحساب الجولة السادسة والاخيرة عن المجموعة الرابعة.

وكان لزاما على النصرية الفوز بالمباراة بغية الظفر بتأشيرة التأهل الى الدور ربع النهائي ، لكن المهمة لم تكن سهلة أمام منافس عنيد، الى جانب الغيابات التي عانى منها النادي الجزائري على غرار المهاجم قاسمي ووسط الميدان العرفي.

ولم ينتظر ممثل الجزائر كثيرا للدخول في المباراة من خلال الضغط الذي مارسه على الدفاع المصري عن طريق اللاعبين خاسف ويايا لكن دون تشكيل أية خطورة في ظل تماسك دفاع الزمالك ، الى جانب السرعة التي يتمتع بها اللاعبين لدى استرجاعهم للكرة في الدفاع والانطلاق بها نحو الهجوم.

ومع مرور الوقت واقتراب نهاية الشوط الاول ظهرت جليا قوة النادي المصري من خلال تنظيمه الجيد في الدفاع ووسط الميدان وهو الذي كان يكفيه التعادل للتأهل الى الدور المقبل عكس عناصر المدرب مزيان إيغيل الذي لم يجد الوصفة السحرية للوصول الى شباك حارس نادي الزمالك محمود عبد الرحيم في ظل تراجع مستوى اللاعبين ، الى جانب نقصهم للفعالية في الهجوم.

وفي الدقائق العشر الاخيرة اتضحت قوة نادي الزمالك متصدر الدوري المصري والذي يملك لاعبين يملكون مستوى عاليا على غرار التونسيين حمدي النقاز وفرجاني ساسي، الى جانب حنكة المدرب السويسري كريستيان جروس.

وخلال الشوط الثاني تعقدت أمور النصرية حيث اضطر المدرب إيغيل الى إحداث تغييرين اضطراريين جراء إصابة يعيش وشويطر، حيث ظهر جليا التعب الجسماني لدى لاعبي النادي الجزائري الذين استسلموا للأمر الواقع أمام منافس عرف كيف يسيراللقاء من الجانب التكتيكي،حيث أدخل المدرب السويسري كلا من كهربا ومحمود حسن (زيزو) لإعطاء الفعالية لوسط الميدان.

ورغم دخول صانع ألعاب النصرية حراق في وسط الميدان ، إلا أن نقص التركيز حال دون توصل ممثل الجزائر الى تسجيل الهدف الذي كان بإمكانه فتح باب التأهل الى الدور ربع النهائي.

وفي المقابلة الثانية من نفس المجموعة عاد الفوز لنادي غور ماهيا الكيني أمام نظيره بيترو اتلتيكو (أنغولا) بنتيجة 1 مقابل صفر،حيث تم تسجيل الهدف عن طريق ضربة جزاء نفذها تويزانق (د59) ليتأهل بذلك الى جانب الزمالك المصري الى الدور ربع النهائي.

وفي ختام الجولة السادسة والاخيرة تصدر غور ماهيا الكيني المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط أمام الزمالك المصري (9 نقاط) ، بينما احتل نصر حسين داي المركز الثالث برصيد 8 نقاط وبيترو اتليتيكو الانغولي في المرتبة الرابعة (7 نقاط).

وأدار لقاء نصر حسي داي-الزمالك الحكم السينغالي ماغيت ندياي بمساعدة كل من الكاميروني ألفيس غي نغيغوي والبوركينابي سيدو تياما.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية