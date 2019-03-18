إجراء أول جراحة دماغية في العالم عن بعد 3 آلاف كم بتقنية "جي 5 "

أجرى جراح صيني أول عملية جراحية دماغية عن بُعد في العالم باستخدام تقنية الحيل الخامس/جي 5/ مع تواجد المريض على بعد 3 آلاف كيلومتر من الطبيب المعالج.

وقام الدكتور لينغ تشيباي رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى هاينان بزراعة منبه عصبي عن بُعد في دماغ المريض، وفقا ما افادت تقارير صحفية محلية الاثنين .

وقال تشيباي "أجريت العملية أثناء وجودي في جزيرة هاينان الجنوبية بينما كان المريض المصاب بالباركنسون في العاصمة بكين وكان في حاجة ضرورية إلى الجراحة ولم يتمكن من الطيران إلى هاينان".

واستمرت العملية ثلاث ساعات وانتهت بنجاح وتم التعامل مع الأدوات الجراحية على بعد 3 آلاف كيلومتر بدقة عالية من خلال التحكم بها تكنولوجيا عبر شبكة الجيل الخامس ونجح في زرع جهاز تنظيم الدماغ للمريض الذي يشعر بحالة جيدة بعد خضوعه للعملية.

وتعد استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس في العمليات الجراحية ابتكارا طبيا حديثا يقلل من تكلفة الرعاية الطبية للمرضى ويمكن سهولة الوصول إلى المرضى في المناطق النائية.

ومرض /باركنسون/ هو اضطراب في الدماغ يؤدي إلى ضعف الحركات الطوعية فضلا عن الارتعاش والبطء والتصلب خاصة لدى المتقدمين في العمر.