الجزائر-غامبيا: طرح 22 ألف تذكرة للبيع بملعب مصطفى تشاكر ابتداء من يوم الاربعاء

ستشرع إدارة مركب مصطفى تشاكر بالبليدة ابتداء من يوم الأربعاء في بيع التذاكر الخاصة بالمباراة التي ستجمع المنتخب الجزائري لكرة القدم بنظيره الغامبي بملعب مصطفى تشاكر مساء الجمعة القادم ضمن الجولة السادسة و الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا حسبما كشف عنه الاثنين مدير الشباب والرياضة.

وأوضح جعفر نعار أن أنصار المنتخب الوطني سيتمكنون من الحصول على تذاكر المباراة التي ستجمع كل من منتخبي الجزائر و غامبيا لكرة القدم يوم الجمعة المقبل ابتداء من صباح يوم الأربعاء على أن تتواصل العملية إلى غاية يوم الخميس للسماح لأكبر عدد من المناصرين المنتظر حضورهم بقوة لمؤازرة فريقهم أمام منافسه.

وأضاف ذات المسؤول أن أسعار التذاكر الخاصة بمثل هذه المباريات لم تتغير بحيث تم طرح 20 ألف تذكرة بسعر 300 دج و ألفين تذكرة أخرى بالنسبة للمدرجات المغطاة بسعر 500 دج.

وفي سياق ذي صلة أكد ذات المتحدث جاهزية أرضية الملعب التي تخضع لعمليات صيانة بشكل دوري هذا بالإضافة إلى إعادة تهيئة كل من غرف تغيير الملابس و مختلف المرافق التي يتوفر عليها هذا الملعب الذي تم تجهيزه أيضا بالإضاءة عالية الجودة و التي ترقى للمعايير الدولية.

يذكر أن هذه المباراة ستنطلق على الساعة الثامنة و 45 دقيقة مساء ولم يتم بعد تحديد توقيت فتح الأبواب لدخول المناصرين للملعب حسب نفس المتحدث.

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