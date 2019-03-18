الهلال الاحمر الجزائري يكرم نساء ساهمن في العمل الانساني والتضامني

كرم الهلال الاحمر الجزائري، الاثنين بالجزائر، عدد من النساء اللواتي ساهمن في العمل الانساني والتضامني منهن الاعضاء المؤسسات للهلال ابان حرب التحرير.

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة والاحتفال بعيد النصر وبحضور سفيرات العديد من الدول بالجزائر، كرم الهلال الاحمر الجزائري عدة أسماء على رأسها المجاهدتين حدة بلخيري ووردة عرفة تقديرا لنضالهما ابان الثورة وباعتبارهن احدى الاعضاء المؤسسين للهلال سنة 1956 .

وبالمناسبة اشادت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس بالدور الانساني والاعلامي الذي لعبته المنظمة ابان حرب التحرير مما ساهم في "تدويل" القضية الجزائرية بالخارج بفضح السياسة الهمجية للاستعمار الفرنسي واسماع صوت الشعب الجزائري الذي كان يناضل من أجل استرجاع سيادته.

ومن الجمهورية العربية الصحراوية تم تكريم القياديتين في حركة البوليساريو مريم السالك أحمد وغلولة ابراهيم البشري اضافة الى زوجة سفير فلسطين بالجزائر منار عيسى وممثلة اتحاد النساء الفلسطينيات بالجزائر نسرين مقداد.

وجددت السيدة بن حبيلس في هذا الاطار التأكيد على الموقف الثابت والدائم للجزائر ازاء القضايا العادلة ودعمها للشعوب التواقة لتقرير مصيرها وعلى رأسها الشعبين الفلسطيني والصحراوي.

وفي موضوع اخر و في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال، اعتبرت السيدة بن حبيلس الحراك الذي تشهده البلاد منذ اسابيع "مكسب اخر في اطار تعميق الديموقراطية"، مثمنة "وعي الشباب" الجزائري الذي يطمح الى "حياة أفضل ويعرف جيدا ماذا يريد"