ساحلي يدعو الى تشكيل "حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية مستقلة"

دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أمس بالجزائر العاصمة، الى تشكيل "حكومة وحدة وطنية ذات طابع سياسي برئاسة شخصية مستقلة توافقية".

وقال ساحلي في ندوة صحفية نشطها بعد اجتماع المكتب الوطني للحزب، أن "القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة خطوة إيجابية لكنها غير كافية"، داعيا السلطات العمومية الى اتخاذ "إجراءات فورية، سيما عن طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات طابع سياسي برئاسة شخصية مستقلة توافقية".

كما دعا ذات المسؤول الى ضرورة "تحديد أجندة دقيقة للانتقال الديمقراطي" مع التأكيد على "مبدأ استمرارية الدولة ورفض التدخل الأجنبي"، مؤكدا أن حزبه "يتفهم جيدا مطالب الحراك الشعبي التي يجب التكفل بها عن طريق حوار وطني شامل وغير إقصائي".

ولإنجاح هذا الحوار وتجاوز حالة الانسداد، دعا السيد ساحلي إلى تنظيم ندوة الاجماع التي يجب --كما قال-- أن تضم "كل الأحزاب السياسية وممثلين عن مختلف شرائح المجتمع".