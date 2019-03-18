وزارة الدفاع الوطني تستلم 252 شاحنة من علامة مرسيدس بينز متعددة المهام

سلمت الشركة الجزائرية لإنتاج المركبات ذات الوزن الثقيل من علامات مرسيدس بينز 252 شاحنة متعددة المهام من صنعها لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني . وهذا تلبية لاحتياجات التي عبرت عنها مختلف الهياكل الجيش الوطني الشعبي والتي استلمتها صبيحة هذا الاثنين .

وفي ذلك يقول العقيد رداوي التهامي ممثل المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع في ميكروفون الإذاعة الوطنية :" استلمنا حصة أخرى من العربات التكتيكية المتمثلة في 252 شاحنة تكتيكية وشاحنة صهريج من طرف المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ، بصفتها الهيئة المكلفة باقتناء وتسيير العتاد لفائدة الجيش الوطني الشعبي على غرار تلك المستلمة سابقا . ليتأكد الجميع الخطوات العملاقة التي خطاها الجيش الوطني الشعبي بفضل الانجازات المعتبرة على جميع المستويات التنظيمية والإنشائية التجهيزية التسليحية والتكوينية والإعدادية .

وفي السياق ذاته ، استلمت مؤسسات اقتصادية هي الأخرى شاحنات ومعدّات من نفس العلامة وفي ذلك يقول المدير العام كيني بوعلام لــــ " لوجي ترانس " للإذاعة الوطنية . بان مؤسسته قد استلمت 100 شاحنة بغرض تطوير الصادرات خارج المحروقات وتجديد حظيرة المجمّع . ويأتي استلام هذه الدفعة تنفيذا للاتفاق الموقّع لمدة ثلاث سنوات بين الطرفين لاقتناء 300 عربة . بمعدل استلام 100 عربة كل سنة .