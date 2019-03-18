لعمامرة يطمئن من روما الشركاء الدوليين للجزائر

تحادث نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية رمضان لعامرة اليوم الاثنين بروما مع رئيس الوزراء الايطالي جيوسيبي كونتي حيث طمأن الشركاء الدوليين للجزائر.

عقب هذا اللقاء ، أكد السيد لعمامرة قائلا "لقد استقبلني رئيس الوزراء الايطالي مطولا و قمت بتسليمه رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار المشاورات المنتظمة بين بلدينا التي تستند إلى معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون".

كما قال انه تباحث مع السيد كونتي حول "آخر المستجدات في ايطاليا التي تتعلق ببناء أوروبا و مستجدات الجزائر التي يعيرها أصدقائنا الايطاليون اهتماما".

و أردف قائلا : " أن الذين يراقبون حقيقتنا من بعد لديهم الإحساس أن حالة من الخطر تتصاعد في الجزائر" ، مضيفا أن الجزائر "التي تعرف بكونها مصدرة للسلم و الأمن و الاستقرار تطمئن شركائها الدوليين أن هذا الوقت الخاص من تاريخنا تدور أطواره في إطار داخلي".

و ذكر السيد لعمامرة قائلا "لا توجد انشغالات خاصة بالنسبة لشركائنا الدوليين. و كدولة و كشعب ، نحن جد متمسكين بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا".

واسترسل يقول : "نطمئن شركائنا وندعوهم إلى مواصلة تطوير شراكتنا التي تعود بالنفع على الطرفين وممارسة العمل الدبلوماسي العادي لتبادل المعلومات ، لكن لنحذر مما تعده قوى الظلام ومنظمات غير حكومية وأفراد من محاولات تدخل في شؤوننا الداخلية" ، مطمئنا أنه في هذه الظروف "الأمة الجزائرية كافة ستقف كرجل

واحد ف وجه هذه المطامع ".

كما أشار السيد لعمامرة إلى أن إيطاليا بلد شريك "مهم" بالنسبة للجزائر ، مضيفا ، أنه اغتنم هذه الفرصة "لبحث العلاقات الثنائية ، حيث أنه تم الإشارة إلى أنه منذ ثمانية أشهر مازالت الجزائر غير ممثلة في روما بسفير وأن هذه الحالة سيتم تسويتها سريعا".

من جهة أخرى ، أكد نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية أن "الدولة الجزائرية ترافق بشكل طبيعي جدا هذه الفترة المهمة في تاريخ بلدنا من خلال المبادرات التي يعرفها الجميع عبر استماع كبير للشباب الجزائري الذي يعبر بأسلوبه وبكثير من العزم والاقتناع عن آمال ومطالب ديمقراطية واقتصادية واجتماعية".

وأكد يقول : "الدولة الجزائرية تحدد مسار تجميع قوانا وسبيل التشاور من أجل بناء الجمهورية الثانية معا والتي نتمنى جميعا تحقيقها كإطار مؤسساتي لنظام جديد تكون فيه كرامة الجزائريين والجزائريات محترمة تماما في كافة الظروف".

واعتبر السيد لعمامرة أن هذه الكرامة تتطلب تلبية الآمال وتمكين الشباب من رؤية مطالبهم محل تعبئة حاشدة من طرف الدولة الجزائرية من حيث تحميل هؤلاء الشباب المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار كما ينبغي أن يكون الشباب الصانعين والمستفيدين الأساسيين لجهودنا في التنمية وكذا الحياة السياسية للأمة.

المصدر : وأج