وفاة 11 شخصا في حوادث مرور خلال ال 48 ساعة الاخيرة

18/05/2019 - 12:10

لقي 11 شخصا حتفهم واصيب 39 اخرون بجروح في 10 حوادث اكثر دموية في عدة مناطق مختلفة من الوطن خلال ال 48 ساعة الاخيرة ، حسب ما اورده اليوم السبت بيان للمديرية العامة للحماية المدنية. 

وسجلت مصالح الحماية أثقل حصيلة على مستوى ولاية ورقلة  بوفاة 02 اشخاص و إصابة 02 أخرين بجروح على إثر إنقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني  رقم 03 ببلدية حاسي مسعود.

كما قامت وحدات الحماية المدنية للتدخل من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 10 اشخاص اختنقوا جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة و مسخن الحمام  في كل من ولاية البويرة 05 أشخاص و قسنطينة 05 اشخاص، تم التكفل بالضحايا في عين المكان ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

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