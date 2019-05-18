ملاكمة/بطولة إفريقيا المنطقة الثالثة : الجزائر تتوج باللقب الإفريقي

توج المنتخب الجزائري للملاكمة أكابر رجال باللقب الإفريقي بعد إحرازه تسع ميداليات (5 ذهبيات و 1 فضية و 3 برونزيات) خلال فعاليات البطولة الافريقية (المنطقة الثالثة) التي جرت من 12 الى 17 مايو بالعاصمة الغابونية ليبروفيل.

وبعد المنازلات النهائية التي جرت سهر أمس الجمعة عادت الميداليات الذهبية الخمس لكل من عبد الناصر بلعريبي (60 كلغ) و محند سعيد حماني (91 كلغ) و يحي عبد اللي (64 كلغ) و توارق محمد ياسين (49 كلغ) و محمد حومري (81 كلغ) بينما توج مراد قدي (+ 91 كلغ) بالميدالية الفضية.

وتحصل شباح غيلاس (56 كلغ) و آيت بقة يوغرتا (69 كلغ) و اسامة مرجان (52 كلغ) على الميدالية البرونزية.

من جهته أحرز المنتخب النسوي خمس ميداليات (1 ذهبية ,1 فضية و 3 برونزيات). الميدالية الذهبية كانت من نصيب الملاكمة خليفي ايمان بينما توجت بوعلام روميسة بالميدالية الفضية. ونالت وداد سفوح و سلمون شهيرة و تبركوكت سمية البرونز.

وشارك المنتخب الجزائري في هذا الموعد الافريقي تحت اشراف المدربين براهيم بجاوي (رجال) و كنزي عبد الغاني (سيدات).

وشاركت في هذه البطولة الى جانب الجزائر, كل من المغرب وبورندي والكاميرون والكونغو برازافيل وإثيوبيا والغابون وغينيا وكينيا وإفريقيا الوسطى والكونغو ورواندا وساوتومي والصومال وتنزانيا.

المصدر: واج