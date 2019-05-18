عريقات: محاولات تغيير مرجعيات عملية السلام سيكون مصيرها الفشل

أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن المحاولات التي تهدف إلى تغيير مرجعيات عملية السلام، الممثلة بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة، سيكون مصيرها الفشل.

وقال عريقات، خلال لقائه اليوم السبت مع سوزان ترسل المبعوث الأوروبي لعملية السلام، إن تكثيف الاستيطان الاستعماري وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالقدس، والإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية والحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت وجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما.

وأضاف عريقات أن "تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم لن يتم عبر محاولات إيجاد معادلات للتعايش بين الضحية والجلاد، بين قوة الاحتلال والشعب تحت الاحتلال" مضيفا انه وحتى إن "مطالبة الشعب الفلسطيني بحريته واستقلاله أصبحت بالنسبة إليهم مرضا تتم معالجته بمزيد من جرائم الحرب والبطش والتطهير العرقي وبث ثقافة الكراهية والعنصرية والابرتهايد".