سيدي بلعباس: تسعة جرحى جراء انهيار أرضية مسكن بمزرعة خير الدين

أصيب تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة جراء حادث انهيار أرضية وقع ليلة الجمعة إلى السبت بالطابق الأول بمسكن في مزرعة خير الدين، ببلدية سيدي بلعباس، حسب ما علم لدى خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن المصابين من عائلتين وهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 10 أشهر و10 سنوات فضلا عن امرأتين تبلغان من العمر 33 و 38 سنة ورجلين تتراوح أعمارهما ما بين 41 إلى 51 سنة.

وقد تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي "عبد القادر حساني" لسيدي بلعباس حيث تم التكفل بهم على مستوى المصالح المتخصصة حسب ما أوضحه ذات المصدر، مشيرا إلى أن ست أشخاص منهم قد غادروا المستشفى فيما لا تزال أم وولديها بمصلحة جراحة العظام وحالتهم مستقرة.

وذكر المصدر ذاته أن مصالح الحماية المدنية جندت في إطار هذا التدخل طبيب و4 ضباط و25 عون فضلا عن تسخير شاحنتين للنجدة والعتاد و3 سيارات إسعاف.