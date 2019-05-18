توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الارهابية بتلمسان

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان ثلاثة (3) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أورده السبت بيان من وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان/ ن.ع.2 ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بجانت/ن.ع.4 وتمنراست/ن.ع.6، (12) منقبا عن الذهب وحجزت (05) مولدات كهربائية و(05) مطارق ضاغطة و(15) كيس من خليط خام الذهب والحجارة بالإضافة إلى سيارتين (02) رباعيتي الدفع وشاحنة وأربع (04) دراجات نارية.

وفي نفس السياق، "أوقفت عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس/ن.ع.2 تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (49.19) كلغ من الكيف المعالج، فيما تم توقيف تاجرين (02) آخرين وحجز (540) قرص مهلوس بسكيكدة/ ن.ع.5، في حين حجزت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بكل من باتنة وتبسة/ ن.ع.5، ثمانية (08) بنادق صيد وكمية من الذخيرة ".

من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود بكل من تلمسان وعين قزام أربعة (04) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة " ، يضيف بيان الوزارة.