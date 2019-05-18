رئاسة الجمهورية: تعيين اربعة اطارات بالمديرية العامة للجمارك

تم هذا السبت تعيين أربعة إطارات بالمديرية العامة للجمارك, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف ذات المصدر أن الأمر يتعلق بكل من :

- السيد خياري سفيان بصفته مديرا للاستعلام وتسيير المخاطر, خلفا للسيد ملياني عمار الذي أنهيت مهامه.

- السيدة ججيق ليلى بصفتها مديرة للمنازعات وتأطير قباضات الجمارك, خلفا للسيد عبالو ابراهيم الذي أنهيت مهانه.

- السيدين سيد العربي وإصولاح نورالدين بصفتهما مديري الدراسات بالمديرية العامة للجمارك, وإنهاء مهام السيدين برجوج حكيم وفلاح ناصر بنفس الصفة.