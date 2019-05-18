رئاسة الجمهورية: تعيين اربعة اطارات بالمديرية العامة للجمارك

18/05/2019 - 15:35

تم هذا السبت تعيين أربعة إطارات بالمديرية العامة للجمارك, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. 

وأضاف ذات المصدر أن الأمر يتعلق بكل من :

            - السيد خياري سفيان بصفته مديرا للاستعلام وتسيير المخاطر, خلفا للسيد  ملياني عمار الذي أنهيت مهامه.

            - السيدة ججيق ليلى بصفتها مديرة للمنازعات وتأطير قباضات الجمارك, خلفا  للسيد عبالو ابراهيم الذي أنهيت مهانه.

            - السيدين سيد العربي وإصولاح نورالدين بصفتهما مديري الدراسات بالمديرية  العامة للجمارك, وإنهاء مهام السيدين برجوج حكيم وفلاح ناصر بنفس الصفة.

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الجزائر

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