رئاسة الجمهورية: تعيين اربعة اطارات بالمديرية العامة للجمارك

18/05/2019 - 15:35
الجزائر
تم هذا السبت تعيين أربعة إطارات بالمديرية العامة للجمارك, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأضاف ذات المصدر أن الأمر يتعلق بكل من :
- السيد خياري سفيان بصفته مديرا للاستعلام وتسيير المخاطر, خلفا للسيد ملياني عمار الذي أنهيت مهامه.
- السيدة ججيق ليلى بصفتها مديرة للمنازعات وتأطير قباضات الجمارك, خلفا للسيد عبالو ابراهيم الذي أنهيت مهانه.
- السيدين سيد العربي وإصولاح نورالدين بصفتهما مديري الدراسات بالمديرية العامة للجمارك, وإنهاء مهام السيدين برجوج حكيم وفلاح ناصر بنفس الصفة.