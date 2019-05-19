العائدات الجمركية تسجل ارتفاعا ب6.5 بالمئة خلال الثلاثي الأول من 2019

قدرت العائدات الجمركية للجزائر بـ 33ر267 مليار دج خلال الثلاثي الاول من 2019 مقابل 02ر251 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2018، مسجلة ارتفاعا قدره 5ر6 بالمائة حسبما علمته وأج لدى المديرية العامة للجمارك.

ويفسر التحسن المسجل في العائدات الجمركية - حسب ذات المصدر- بارتفاع قيمة الواردات المحررة بالدينار الجزائري، في حين أن قيمة هذه الواردات المحررة بالعملة الصعبة (دولار) شهدت تراجعا قدره -83ر0 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة نجم عن تقديرات أسعار الصرف دولار/دينار.

و سجلت الواردات 35ر1.323 مليار دج (15ر11 مليار دولار) خلال الثلاثة اشهر الأولى من سنة 2019 مقابل 24ر1.283 مليار دج (25ر11 مليار دولارخلال الثلاثي الاول من سنة 2018

واستخدمت العائدات الجمركية في تزويد ميزانية الدولة ب17ر229 مليار دج مقابل 15ر218 مليار دج مسجلا ارتفاعا قدره 5 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة فيما بلغت العائدات الموجهة لميزانية الدولة 72ر85 بالمائة من مجموع التحصيلات التي أجرتها الجمارك خلال الثلاثي الاول من 2019.