المجلس العسكري السوداني يستأنف المفاوضات مع قوى المعارضة هذا الأحد

من المنتظر أن يستأنف المجلس العسكري الانتقالي بالسودان هذا الأحد التفاوض مع قوى المعارضة الرئيسية .

وبعد أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي تعليق التفاوض في 16 مايو الجاري مع قوى المعارضة الرئيسية لمدة 72 ساع قرر أمس الاثنين إستئنافها هذا الأحد .

ومن المقرر أن تتناول المفاوضات بين الجانبين تشكيل الهياكل الرئيسية للحكم خلال الفترة الانتقالية.

وكان الجانبان قد اتفقا مؤخرا على صلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، حيث تم التوافق على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات، تخصص منها الشهور الستة الأولى لتحقيق السلام في كافة أنحاء السودان كما تم الاتفاق على أن يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من 300 عضو، منهم 67 بالمائة لقوى إعلان الحرية والتغيير (قوى المعارضة)، و 33 بالمائة للقوى السياسية الأخرى.

ويتولى المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية إدارة البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في 11 إبريل الماضي