توقيف تاجر مخدرات بحوزته 47 كلغ من الكيف المعالج ببشار

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس السبت ببشار، تاجر مخدرات وبحوزته 47 كيلوغرام من الكيف المعالج، حسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 18 ماي 2019 ببشار (الناحية العسكرية الثالثة)، تاجر مخدرات بحوزته 47 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بسكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة)، تاجري (02) مخدرات ضبط لديهما كيلوغرام من نفس المادة".

من جهة أخرى، "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة)، بندقية صيد وأربعة (4) مولدات كهربائية وثلاث (3) دراجات نارية، فيما تم توقيف 71 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين صالح وعين قزام وتلمسان".