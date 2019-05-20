تنس / كأس دايكن بتركيا : انهزام الجزائرية إيبو في المباراة النهائية

لم تتمكن لاعبة التنس الجزائرية، إيناس إيبو، من التتويج بلقب الدورة الدولية (كأس دايكن سيريز)، بعد انهزامها أمام اللوكسمبورغية إيلينورا مولينارو بشوطين نظيفين (2-6 و 4-6) في المباراة النهائية التي جمعت بينهما الأحد بمدينة أنطاليا التركية التي احتضنت المنافسة من 13 الى 19 ماي.

و أبلت اللاعبة الجزائرية البلاء الحسن أمام منافسة مصنفة 480 في تصنيف اللاعبات المحترفات، حيث دام اللقاء 1 ساعة و 30 دقيقة.

وكانت إيبو قد بلغت المحطة النهائية للدورة عقب فوزها أمس السبت على اللاعبة السويسرية غريم شيارة بشوطين نظيفين 7-6 (7-5) و 6-2.

وأكدت اللاعبة الجزائرية حسن استعدادها في المدة الأخيرة حيث ما فتئت تبلغ أدوارا متقدمة في المنافسات التي شاركت فيها ومن المنتظر أن تتقدم بعدة مراتب في التصنيف الأسبوعي للاتحاد الدولي للتنس الصادر غدا الاثنين.

وتعد هذه الدورة الخامسة من سلسلة (كأس دايكن) التي تشارك فيها ايبو بأنطاليا و التي اقصيت فيها بشكل مبكر في الثلاث الاولى، قبل ان تتمكن من تحسين نتيجتها نسبيا ببلوغ الدور نصف النهائي في النسخة الرابعة التي شكلت فرصة سانحة لها من أجل استئناف المنافسة بشكل ايجابي بعد غياب دام عدة اسابيع جراء الاصابة.

وعلى غرار الدورات الاربع الاولى، أقيمت مباريات النسخة الخامسة ل(كأس دايكن)، التي رصدت لها جوائز مالية مقدرة ب000ر15 دولار امريكي، على ميادين ترابية.﻿