قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل اثنين من حراس المسجد الأقصى المبارك

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،الأحد،اثنين من حراس المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن السيد فراس الدبس مسؤول الاعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية، القول إن قوات الاحتلال اعتقلت الحارسين سائد السلايمة، وسمير اليمن، وصادرت عشرات الطرود الغذائية المخصصة للعائلات المستورة في القدس المحتلة.. فيما أوضح مركز معلومات /وادي حلوة/، أن قوات الاحتلال صادرت عشرات الطرود الغذائية التابعة لحملة "رمضان الخير والتمكين" التي أطلقها "صندوق وقفية القدس".

وقال إن الاحتلال احتجز الطرود عدة ساعات في حي وسوق /المصرارة/ (قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب العامود)، ومنع توزيعها كما كان مقررا، ثم صادرها.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال ناصر قوس أمين سر حركة فتح في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، والناشطين ساجد السلايمة، ونياز السلايمة، خلال التحضير لتوزيع الطرود الغذائية والتموينية.

واكد قوس بعد الإفراج عنه إن الشرطة تدعي أن الطرود ممولة من السلطة الفلسطينية وهو مخالف للقانون، مؤكداً أن الطرود الغذائية هي حملة لصندوق وقفية القدس، وكان من المقرر توزيعها على العائلات الفقيرة في البلدة القديمة.