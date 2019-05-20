تدمير معسكر كبير لتنظيم "داعش" بمحافظة الأنبار

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأحد، تدمير معسكر كبير لتنظيم "داعش" الإرهابي في عملية نوعية للبحث عن عناصر التنظيم جنوب غرب قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب البلاد.

وقال مستشار وزارة الدفاع العراقية الفريق الركن محمد العسكري في تصريح صحفي إن "قيادة عملية الأنبار تمكنت من تنفيذ عملية نوعية بإسناد من طيران الجيش العراقي للبحث والتفتيش عن الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" والتوغل لمسافة 130 كم جنوب غرب قاعدة عين الأسد".

وأشار إلى أن معلومات وردت بشأن وجود معسكر كبير لتنظيم "داعش" للبدء في تدريب عناصر التنظيم للقيام بأعمال إرهابية ضد المدن العراقية، مضيفا أن العملية أسفرت عن تدمير معسكر كبير والاستيلاء على الأسلحة الموجودة وتمت ملاحقة بقايا عناصر التنظيم من خلال طيران الجيش.

يذكر أن العديد من المدن العراقية ما زالت تشهد بين الحين والخر تفجيرات وهجمات مسلحة، على الرغم من أن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي قد أعلن عام 2017 عن تحرير جميع المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم وذلك لوجود خلايا تابعة "لداعش "مازالت تنشط في المناطق الوعرة والصحراوية وتنطلق منها لشن الهجمات.