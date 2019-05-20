21 قتيلا حصيلة حوادث المرور في الأسبوع الأول لرمضان

لقي 21 شخصا حتفهم وأصيب 421 آخرون بجروح في 351 حادث مرور على مستوى عدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة من 07 الى 13 مايو الجاري حسب ما أورده بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف ذات المصدر انه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+20)حادث، و (+23) جريح، كما ارتفع عدد الوفيات بـ (+11) حالة.

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 90%، نتيجة عدم احترام مسافة الأمان، الإفراط في السرعة ، الإرهاق و عدم التركيز عند السياقة.

وفي هذا الإطار تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع ضرورة احترام قانون المرور، السرعة المحددة، والمراقبة الدورية للمركبة.

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.