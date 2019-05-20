جمهور المدية يثني على الاجواء الايمانية في سهرات الانشاد بحسان الحساني

تتواصل لليوم الثاني على التوالي ليالي المدية لمنشدي الشارقة بدار الثقافة حسان الحساني فبعد اليوم الافتتاحي الذي نشطه عبد الحميد بن سراج كان الموعد سهرة امس مع حفل انشادي أحياه نجيب عياش من ولاية المسيلة .

و أدى المنشد نجيب عياش المتوج في مسابقة منشد الشارقة في طبعة سابقة وصلات انشادية بصوت ابداعي انسجم مع كل المقامات الصوتية تاركا انطباعا حسنا لدى الجمهور ، حيث عبر بعض الحاضرين للسهرة الثانية عن استحسانهم لتنظيم مثل هذه السهرات الراقية تزامنا مع شهر رمضان الفضيل وقال أحدهم في ميكروفون اذاعة المدية "أن السهرة كانت رائعة جدا بالجمهور الذي تجاوب مع فن الانشاد نشكر نجيب عياش والفرقة المساعدة له " ، وصرح آخر "اتحفونا بهاته السهرات المتميزة والراقية رقي هذا الشهر الكريم " .

و أوضح المنشد نجيب عياش في تصريح لإذاعة المدية أن الاجواء الايمانية مميزة في هاته السهرات الروحانية " أنا جد مسرور بهاته السهرة المباركة كانت لحظات ممتعة جدا في مدح الحبيب المصطفى وكانت اجواء روحانية وإيمانية ونتمنى ان نتواصل كل سنة مع هاته الروحانيات والإيمانيات" .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية