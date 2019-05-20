لجنة الانضباط: معاقبة اللاعب حمزة دمان (دفاع تاجنانت) بثلاث مباريات منها واحدة نافذة

عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، لاعب نادي دفاع تاجنانت، حمزة دمان، بثلاث مباريات منها واحدة نافذة، اثر طرده من المباراة التي جمعت فريقه بجمعية عين مليلة (خسارة 2-0) ضمن الجولة 28 من بطولة الرابطة الاولى "موبيليس"، حسبما أوردته الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الاثنين على موقعها.

ويأتي ذلك بعد "تسببه في اعتداء" خلال هذه المباراة التي جرت بتاريخ 16 مايو الجاري، والتي انتهت لفائدة الجمعية، كما غرمته اللجنة ب30 الف دينار جزائري.

كما سلطت الهيئة غرامة مالية على فريق جمعية عين مليلة مقدرة ب100 ألف دج بسبب "تواجد أشخاص في الرواق المؤدي الى غرف تغيير الملابس" إضافة الى 50 الف دج ل"سوء التنظيم".

من جهة اخرى، وجهت الرابطة ثاني إنذار لفريق شباب بلوزداد بعد "استعمال و رمي الانصار للألعاب النارية على أرضية الميدان" خلال المواجهة التي جمعته بشبيبة الساورة (0-0)، علاوة على غرامة مالية قدرها 200 الف دج لنفس السبب.

كما تم تغريم شبيبة القبائل ب30 الف دج بسبب "استعمال الالعاب النارية" و50 الف دج بسبب "سوء التنظيم"، خلال اللقاء الذي جمعه باتحاد الجزائر (فوز 2-1)، ضمن نفس الجولة.

نفس الشيء بالنسبة لوفاق سطيف الذي تم تغريمه ب50 الف دج بعد "رمي المقذوفات على المدرجات دون حدوث أضرار جسدية" في لقائه أمام أهلي برج بوعريريج (فوز 1-0).

أما بالنسبة للأهلي "البرايجي" فقد عوقب هو الآخر ماليا ب60 الف دج بسبب "الالعاب النارية" وب50 الف دج بعد "رمي المقذوفات على المدرجات دون أضرار جسدية" حسب بيان الرابطة.