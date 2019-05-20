ارتفاع بـ 7 بالمائة في نشاط الموانئ خلال الثلاثي الأول 2019

سجل النشاط المينائي في الجزائر نموا ب7 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2019 مقارنة مع نفس الفترة من 2018، حسبما علمت واج لدى مجمع الخدمات المينائية "سيربور" .

وبلغ حجم السلع التي تمت معاينتها (استيراد/تصدير) عبر الموانئ الجزائرية العشرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 6ر30 مليون طن مقابل 6ر28 مليون طن خلال نفس الفترة من 2018.

ويتعلق الأمر بالصادرات التي بلغت 9ر19 مليون طن بارتفاع نسبته حوالي 14 بالمائة، منها 4ر2 مليون طن سلع خارج المحروقات.

وساهمت مواد البناء و المواد الفلاحية في رفع نمو هذه السلع ب42 بالمائة مقارنة مع 2018.

وفيما يتعلق بالمحروقات، فقد بلغت، حسب سيربور، 19 مليون طن بارتفاع 6 بالمائة مقارنة مع الثلاثي الأول من 2018. و تمثل هذه السلع 63 بالمائة من الحركة الاجمالية المسجلة عبر موانيء الوطن.

من جهة أخرى، بلغت حركة الحاويات، في الاستيراد و التصدير، 523.186 معادل عشرين قدم خلال الثلاثي الأول من 2019 مقابل 463.394 معادل عشرين قدم خلال نفس الفترة من 2018، بارتفاع بلغ 13 بالمائة.

وتمت هذه الحركة أساسا في موانئ العاصمة (42 بالمائة) و وهران (16 بالمائة) و بجاية (11 بالمائة) وسكيكدة (9 بالمائة) و عنابة (8 بالمائة).

وبلغت حركة السيارات 2.234 وحدة خلال نفس الثلاثي بانخفاض 1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

و حسب سيربور، فان مؤسسات الموانئ تواصل انجاز برامج التنمية الخاصة بها من أجل دعم النمو في نشاطاتها. و يتعلق الأمر على الأخص باقتناء تجهيزات الحمولة قصد تحسين مردود الموانيء.

في هذا الاطار، اقتنت هذه المؤسسات عدة تجهيزات عصرية على غرار "ستاكارز" و الرافعات و الرافعات المتحركة الاتوماتيكية.

مشاريع جارية لعصرنة العديد من الموانئ

كما تشمل برامج التطوير أيضًا اقتناء المعدات البحرية لضمان سلامة الملاحة داخل الموانئ، حسب ، حسب مجمع الخدمات المينائية "سيربور" ، الذي أوضح أنه تم تعزيز الأسطول البحري من خلال اقتناء سنة 2018 نحو 10جرارات قاطرة بقدرة جر 45 إلى 70 طنًا ،مجهزة بأحدث التقنيات.

كما سيتم الحصول على أربعة (4) جرارات قاطرة أخرى خلال العامين المقبلين بالإضافة إلى قنوات الإرساء والقوارب التجريبية.

فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية للموانئ ، تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من المشاريع هي حاليا قيد الاستغلالفي هذا السياق،استفاد ميناء الجزائر من توسعة محطة الحاويات تصل قدرة

استيعابها الى مليون حاوية والتي ستكون جاهزة في أكتوبر 2020.

ويعرف ميناء وهران أيضًا أشغال توسعة لتصل طاقة استيعابه الى 2 مليون حاوية (تعادل 20 قدم ) والتي ستنتهي في جوان 2019.

أما المشروعات الأخرى فتتعلق ببناء ميناء جين-جن بطاقة استيعاب 2 مليون حاوية (تعادل 20 قدم) وانجاز محطة معدنية في ميناء ارزيو وانجاز محطة معدنية اخرى لتصدير الفوسفات في ميناء عنابة، الذي هو في مرحلة الدراسة.

ويشمل تطوير الهياكل الفوقية أيضًا انجاز محطات بحرية جديدة في كل من ميناء الجزائر وبجاية عنابة.

وقد تم الانتهاء من المحطات البحرية في الجزائر العاصمة وبجاية بسعة مليون مسافر و 500.000 مركبة سنويًا لكل منهما، في حين أن محطة عنابة تبقى قيد الإنجاز بسعة 500.000 مسافر و250.000 مركبة سنويًا.

للتذكير، يتكفل مجمع "سيربور" بتسيير جميع موانئ التجارة وصيد الأسماك والترفيه على المستوى الوطني، وكذلك الارضيات اللوجستية.

و تكون المجمع من 10 شركات موانئ، و شركة لتسيير موانئ الصيد والمتعة (45 موانئ) وأربعة (4) شركات لوجستية.