البرلمان الإفريقي : الجزائر بلد نموذجي في حسن "معاملة "و" ضيافة " اللاجئين

أشاد البرلمان الإفريقي في لائحة له بكل من الجزائر و رواندا و أوغندا بصفتها "بلدانا نموذجية" من حيث"المعاملة و الضيافة" التي تخص بهما اللاجئين وسط مجتمعاتها داعيا البلدان الإفريقية الأخرى إلى التنافس في "هذه الممارسات الجيدة".

وجاءت هذه الإشادة خلال انعقاد الدورة العادية الثانية للفترة التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند (جنوب إفريقيا) من 6 إلى 17 مايو2019 والذي اختتم أشغاله بالمصادقة على لائحة حول شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2019 و هو "سنة اللاجئين والمهجرين و الأشخاص المرحلين داخليا: نحو حلول مستدامة للتنقل القصري في إفريقيا".

وهكذا، دعا البرلمان الإفريقي الاتحاد الإفريقي إلى مساعدة "الأطراف المتنازعة في إفريقيا على تسوية خلافاتها لتمكين اللاجئين من الرجوع إلى أوطانهم و وضع أنظمة إنذار مبكر فعالة للوقاية من نشوب نزاعات جديدة".

و التزم البرلمان الإفريقي بـــــ "إيفاد بعثات إعلامية إلى مخيمات اللاجئين عبر القارة بهدف ضمان المتابعة المستمرة لوضعيتهم و ضمان حماية أفضل لهم" .

المصدر : وأج