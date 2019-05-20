إيران تقرر رفع مستوى إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب لاربعة أضعاف

أعلنت إيران اليوم الاثنين ، رفع حجم إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب أربعة أضعاف اعتبارا من اليوم.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي ، قوله إن "طهران رفعت اعتبارا من اليوم حجم إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67 بالمائة، لأربعة أضعاف".

يشار إلى أنه وفقا للاتفاق النووي الذي وقعته إيران والقوى الدولية في 2015، فإن طهران يمكنها إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب بحد أقصى 300 كيلوغرام.

وكانت إيران أبلغت الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري بقرارها التوقف عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه ومعاودتها فرض عقوبات على طهران.

ويضع الاتفاق أيضا سقفا لدرجة النقاء المسموح لطهران بالوصول إليها في تخصيب اليورانيوم عند 3.67 بالمائة.

وهي نسبة أقل كثيرا من نسبة 90 بالمائة اللازمة لصنع أسلحة وتقل أيضا بكثير عن النسبة التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق عند 20 بالمائة.