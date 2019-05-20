جلاب : نسعى لإيجاد سوق لصادراتنا خارج المحروقات في إثيوبيا

جاء في بيان لوزارة التجارة ، أن وزير التجارة ، سعيد جلاب ، استقبل ، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة ، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بالجزائر أمين عبد القادر الذي استعرض معه التعاون الاقتصادي و المبادلات التجارية الثنائية ، سيما الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو إثيوبيا".

وأوضح ذات المصدر ، أن السيد جلا ب الذي "ذكر بعلاقات الصداقة و التعاون الممتازة بين البلدين" قد بحث مع سفير إثيوبيا "السبل و الوسائل الكفيلة بتعزيز و تطوير التعاون الاقتصادي و المبادلات التجارية بين الجزائر و إثيوبيا سيما الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو إثيوبيا".

من جانبه، أعرب السفير الإثيوبي عن ارتياحه "لعلاقات الصداقة و التعاون بين البلدين" معبرا عن "إرادة بلاده في تعزيز تلك الروابط بشكل أكبر".

خلص بيان وزارة التجارة إلى أن الجانبين ركزا على أهمية تعزيز اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الإثيوبيين فضلا عن تنظيم معارض و تظاهرات اقتصادية تسمح لهم ببحث فرص الشراكة و الاستثمار في مختلف الميادين.