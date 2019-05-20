الأمم المتحدة تعرب عن قلقها جراء قطع المياه عن العاصمة الليبية

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ جراء قطع إمدادات المياه عن العاصمة الليبية طرابلس.وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمره الصحفي اليومي، إن "مجموعة مسلحة اقتحمت بالأمس محطة توزيع المياه الرئيسية في طرابلس وأغلقت صمامات المياه التي تزود طرابلس وغيرها من المدن في شمال غربي البلاد، بما في ذلك غريان والزاوية ، مما قد يؤثر على نحو مليوني شخص وإمكانية حصولهم على المياه".

وأضاف أن بعض المناطق في طرابلس تشهد بالفعل انخفاضا في ضغط المياه ، وما لم يتم إعادة فتح الصمامات سيظهر التأثير الكامل لهذه المشكلة في اليومين المقبلين.

وكانت إمدادات المياه إلى طرابلس قد تأثرت بالفعل قبل يوم الأمس، إذ تم إجلاء موظفي الصيانة في المنشأة لأسباب أمنية بسبب القتال المستمر.

ويعمل الشركاء في المجال الإنساني على دعم المناطق المتضررة في طرابلس بمساعدة شاحنات نقل المياه وتنقية المياه. وفي الوقت نفسه ، يستمر ارتفاع النزوح المدني نتيجة للاشتباكات في طرابلس وحولها، حيث اضطر أكثر من 78 ألف شخص الآن إلى الفرار من منازلهم.

السراج يجتمع مع لجنتي الطوارئ والنازحين وعدد من عمداء البلديات

ولاحتواء الأزمات المتفجرة إلى جانب الحرب الدائرة حول العاصمة طرابلس ومحاولة امتصاص تداعياتها الانسانية على المواطن الليبي ، عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اجتماعاً ، اليوم الاثنين، مع لجنتي الطوارئ والنازحين وعدد من عمداء البلديات.

وذكرت مصادر إعلامية أن السراج اجتمع مع كل من أعضاء لجنة الطوارئ، ورئيس اللجنة الوزارية للنازحين وعمداء بلديات جنزور، حي الأندلس، طرابلس المركز، سوق الجمعة، تاجوراء، عين زارة.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، الخطوات التي نفذتها اللجنتين للتخفيف من معاناة النازحين ، والبرامج المعتمدة لتقديم الخدمات السريعة إليهم وتوفير احتياجاتهم والمتابعة اليومية للواقع على الأرض.

كما تم بحث برامج البلديات في هذا الشأن في حدود الدعم المخصص لها.وشدد الرئيس على عمل الترتيبات والاحتياطات اللازمة للاستجابة الفورية اتجاه أي طارئ، والتأكد من ضمان الاستمرار في توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

... أكثر من 500 قتيل منذ هجوم قوات حفتر على طرابلس

وفي إحصائيات جديدة ، أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية في ليبيا ، اليوم ، أن عدد قتلى الهجوم الذي شنته قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس في الرابع ابريل الماضي قد ارتفع إلى أكثر من 500 قتيل وقرابة 2500 جريح.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا ، بأن "حصيلة النزاع المسلح في العاصمة طرابلس تواصل الصعود ، حيث تم إحصاء 519 قتيلا وإصابة 2467 جريحا منذ بداية الاشتباكات". وبلغت الإحصائية السابقة مقتل 454 قتيلا ونحو ألفين جريح .

وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

المصدر : وأج