زكاة الفطر تحدد ب 120 دج لهذا العام

حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف زكاة الفطر لهذا العام بـ 120 دج وهي قيمة صاع 2 كلغ من غالب قوت البلد.

وأوضحت الوزارة في منشور لها على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء أنها "كلفت أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان على أن توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك".

وذكرت الوزارة أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير، غني أو فقير إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته وجواز إخراجها نقدا.