توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتلمسان وضبط مسدس رشاش وكمية من الذخيرة بتمنراست وعين قزام

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الاثنين ،عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تلمسان، فيما تمكنت مفارز اخرى بكل من تمنراست وعين قزام من ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر انه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 ماي 2019، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتلمسان/ن.ع.2".

من جهة أخرى، وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام/ن.ع.6 "سبعة (07) منقبين عن الذهب وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأربعة (04) أجهزة للكشف عن المعادن ودراجة نارية".

وفي سياق "العمليات النوعية في صد انتشار آفة المخدرات ببلادنا، ضبط حراس الحدود بالنعامة/ن.ع.2 خمسة (05) قناطير و11 كيلوغرام من الكيف المعالج ليرتفع إجمالي الكميات المحجوزة في نفس المنطقة خلال اليومين السابقين إلى 21 قنطارا و61 كيلوغرام".

وبولاية بسكرة/ن.ع.4، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي "مهربين (02) كانا على متن شاحنة محملة بـ27150 علبة سجائر، في حين تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غرداية وتلمسان وتيارت.