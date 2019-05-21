تكريم 25 يتيما ببابا حسن بالجزائر العاصمة

كرمت الجمعية الخيرية "كافل اليتيم" ، سهرة الاثنين، ببلدية بابا حسن بالجزائر العاصمة 25 يتيما اختيروا من بعض البلديات المجاورة.

وأقيم الحفل التكريمي، الذي حضرته إطارات من مختلف القطاعات وأطياف من المجتمع، بمناسبة اليوم العالمي لليتيم الإسلامي الذي أقره وزراء خارجية التعاون الإسلامي في 2003 بكوناكري.

وتم خلاله تكريم اليتامى بمنحهم هدايا رمزية وتكريمات خاصة.

وشهد الحفل مداخلات لبعض المختصين أكدوا خلاله أهمية التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع كقيمة حضارية، مثمنين مبادرة تكريم هؤلاء اليتامى وداعين الحكومات الإسلامية للإهتمام أكثر بهذه القيمة وهذه الفئة التي يزداد عددها لتواجدها بمناطق النزاع بالوطن العربي والإسلامي.