أولمبياد 2020: اللجنة الأولمبية الدولية تطالب طوكيو بإجراء تخفيضات إضافية في ميزانيتها

طالبت اللجنة الأولمبية الدولية هذا الثلاثاء اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بإجراء تخفيضات إضافية في ميزانيتها بينما تبدي بعض الاتحادات الرياضية مخاوف من أن يؤثر أي تقليص إضافي على حسن سير الألعاب.

وقال رئيس لجنة التنسيق الأولمبية يجون كوتس في بداية زيارة لطوكيو تستغرق ثلاثة أيام "نقدر الجهود التي تبذلونها لخفض ميزانية التشغيل وغيرها من النفقات".

وأوضح أنه تم توفير 2,2 مليار دولار (1,97 مليار أورو) من ميزانية البناء والبنية التحتية بالإضافة إلى ملياري دولار من الميزانية التشغيلية لكنه أضاف "نعتقد أنه لا يزال هناك مجال للقيام بادخارات".

وعرض كوتس على سبيل المثال ميزانية المواقع المؤقتة مثل الخيم والمقاعد والحواجز الأمنية مشيرا إلى أن هذا الجزء من التكلفة تم تخفيضه بالفعل من 2,1 مليار دولار إلى حوالى 1,3 مليار دولار.

وكان منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو أصدروا في ديسمبر أحدث نسخة من ميزانيتهم وأبقوا فيها على إنفاق بحدود 12 مليار دولار ي لكنهم يواجهون ضغوطا من اتحادات رياضية أعربت عن قلقها بشأن تنظيم المسابقات.

وأعربت ثمانية اتحادات بينها الألواح الشراعية والجيدو والتنس عن هذه المخاوف في اجتماع عقد مؤخرا في أستراليا لرابطة الاتحادات الدولية الأولمبية الصيفية.

وأكد رئيس لجنة التنسيق الأولمبية يجون كوتس الثلاثاء أنه أخذ علما بهذه المخاوف التي أثارتها الاتحادات.