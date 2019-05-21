في الذكرى الـ16 لزلزال بومرداس...تأكيد على أهمية إجراءات المراقبة التقنية للبناء

تمر هذا الثلاثاء الذكرى الـ16 للزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس في الـ21 ماي 2003 مخلفا آلاف القتلى والجرحى ولاتزال مخلفات هذا الزلزال الكارثية حاضرة لغاية اليوم نتيجة تجاوزات تم تسجيلها آنذاك على مستوى انجاز مختلف البنايات.

وفي هذا الجانب أفاد مدير هيئة المراقبة التقنية للبناء لولاية بومرداس كمال قاسيمي في تصريح لإذاعة الجزائر من بومرداس بأن المراقبة التقنية للبناء هي الضامن والجهة المخولة للسهر على تطبيق معايير البناء السليم حسب خصوصية كل منطقة مبرزا أن ثقافة احترام معايير البناء ليست وليدة مابعد زلزال2003.

وهذه الثقافة موجودة من قبل –يضيف المتحدث ذاته-غير انها شابتها بعض النقائص في تلك المرحلة تتعلق بالمنظومة القانونية والإدارية حيث هناك سهولة في الحصول على رخصة البناء.

وماتعلق بالسكنات الفردية أشار كمال قاسيمي إلى أن المواطنين أصبحوا يلتزمون بالمعايير رغم أنها ليست إلزامية فصاحب مشروع السكن فالردي له الخيار في الالتزام باجراءات المراقبة التقنية للبناء من الدراسة إلى غاية انتهاء المشروع.

المصدر:الإذاعة الجزائرية