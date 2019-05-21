الطلبة في مسيرة بالعاصمة لمساندة مطالب الحراك الشعبي في تغيير النظام

نظم المئات من الطلبة ,هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة, مسيرة سلمية حاشدة للتعبير عن مساندتهم للحراك الشعبي والمطالبة بتغيير النظام ورحيل رموزه وسط تعزيزات أمنية مشددة.

وعلى غرار الاسابيع المنصرمة , تجمع الطلبة بمحاذاة ساحة البريد المركزي و المدخل الرئيسي لجامعة بن يوسف بن خدة (الجامعة المركزية) ليتوجهوا بعد ذلك إلى قصر الحكومة بشارع الدكتور سعدان أين منعوا من طرف قوات الأمن مما جعلهم يغيرون وجهة المسيرة نحو ساحة البريد المركزي مرورا بأهم الشوارع الرئيسة و الثانوية المؤدية لهاته الساحة.

وجدد الطلبة الذين لم تثنيهم مشقة الصيام وارتفاع درجة الحرارة موقفهم الرافض لتنظيم رئاسيات 4 يوليو القادم , معتبرين أن تنظيم هذا الموعد الإنتخابي في ظل الوضع الراهن يعد بمثابة "إعادة النظام القديم بوجوه جديدة".

كما ورفع الطلبة شعارات منها "لا خضوع ولا رجوع" و "جزائر حرة ديمقراطية",ْ "طلبة صائمون ,في رمضان حاضرون " و "سنسير حتى يحدث التغير" و "جيش شعب خاوة خاوة", مجددين تمسكهم بمواصلة المسيرات كل ثلاثاء و جمعة الى غاية احداث التغيير.

وشهدت هذه المسيرة , تطويقا أمنيا مكثفا خاصة عند مدخل حديقة صوفيا و شارع عسلة حسين لمنع الطلبة من التوجه الى شارع زيغود يوسف.