كاس افريقيا للأمم 2019 : بورندي و مالي في برنامج تحضيرات الخضر

يلعب المنتخب الوطني لكرة القدم مقابلتين وديتين بالدوحة (قطر), تحسبا لمشاركته في نهائيات كاس امم افريقيا 2019 المقررة بمصر (من 21 جوان الى 19 جويلية), وفق ما افادت به الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

واوضحت الهيئة الفدرالية ان كتيبة المدرب الوطني جمال بلماضي, ستواجه خلال المرحلة الثانية من التحضيرات التي ستنطلق يوم 8 جوان الجاري بالدوحة القطرية , كل من منتخب بورندي في 11 جويلية ثم منتخب مالي في 16 من نفس الشهر .

وستنطلق المرحلة الاولى من التحضيرات رسميا يوم 3 جوان 2019 بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) و هي المحطة الاعدادية التي تستمر لغاية 8 جوان, تاريخ تنقل المنتخب الوطني الى قطر في رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية. ويمكن ان تنطلق المرحلة الاولى قبل اوانها بالنسبة لبعض العناصر المطالبة بإجراء اختبارات طبية تشترطها الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم, قبل انطلاق منافسات العرس القاري .

وسيشد زملاء رياض محرز, الرحال الي القاهرة يوم 18 جوان المقبل على متن طائرة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية .

ومعلوم, ان المنتخب الوطني الجزائري الذي يخوض منافسات كاس افريقيا ضمن المجموعة الرابعة, و سيستهل الدورة بمواجهة منتخب كينيا في 23 جوان قبل تحدي كل من السنغال في 27 جوان ثم تنزانيا في الفاتح جويلية 2019 .

