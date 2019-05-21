بن مسعود : 90 فندقا جديدا بالولايات الساحلية تزامنا وموسم الاصطياف 2019

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود على ضرورة "تنويع وترقية النشاط السياحي خلال موسم الاصطياف 2019 ، مشيرا إلى توفير حوالي 12 الف سرير على مستوى الولايات الشاطئية وذلك بدعمها بحوالي 90 فندقا جديدا

وأوضح الوزير خلال لقائه هذا الثلاثاء بمدراء السياحة والصناعة التقليدية للولايات الساحلية ال 14 ومختلف الشركاء بانه تم "اتخاذ اجراءات متميزة لتحضير موسم الاصطياف الذي سينطلق رسميا بالفاتح جوان المقبل تقضي بتوفير كل الراحة للمصطافين و تقديم اسعار تنافسية لقضاء العطل في المؤسسات الفندقية.

واشار في هذا الاطار الى أنه سيتم "اعادة تحيين الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين والفيديرالية الوطنية للفنادق من اجل توفير أسعار معقولة للعائلات الجزائرية التي تنوي قضاء عطلها سواء في الفنادق الخاصة أو العمومية " مؤكدا بانه "تم منح كل الاهتمام كذلك للجالية لتسهيل عملية الدخول إلى الوطن سواء عبر المطارات او الموانئ ".

كما ركز بن مسعود من جهة اخرى على "وجوب تحسين مستوى الخدمات وتعزيز عمليات المراقبة والتفتيش سواء في الفندق او عبر الشواطئ للسهر على راحة المواطنين مؤكدا بان الدخول للشواطئ سيكون بالمجان".

من جهة اخرى ذكر الوزير الى انه تم خلال هذا الموسم توفير حوالي 12 الف سرير على مستوى الولايات الشاطئية وذلك بدعمها بحوالي 90 فندقا جديدا " .

وبخصوص النشاطات الترفيهية والرياضية ذكر الوزير بالاتفاقيتين المبرمتين مع قطاعي الثقافة والشباب والرياضة تقضيان ب "تعزيز وتنويع النشاطات الثقافية والترفيهية والفنية وكذا ترقية الرياضة البحرية وشبه البحرية لفائدة كل المواطنين ".

من ناحية اخرى الح الوزير على وجوب منح رخصة استغلال الشواطئ لفائدة المؤسسات الفندقية المتواجدة على مقربتها" مذكرا بكل "العمل الهام الذي قامت به اللجنة الوطنية القطاعية لتحضير هذا الموسم وانجاحه بكل المقاييس".

وقدر عدد الشواطئ التي "خصصت لاستقبال المصطافين خلال هذه السنة على المستوى الوطني بأكثر من 459 شاطئ مع فتح 45 شاطئ جديد بعد ان تمت عملية التهيئة "

من جهته اكد الرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية لزهر بونافع بان" الفنادق العمومية التي خضعت لعملية تهيئة واسعة النطاق ستدعم الحظيرة الفندقية من 7000 سرير جديد مما يمثل --كما قال-- نسبة 10 بالمئة من المؤسسات الفندقية المتوفرة على المستوى الوطني .

وبخصوص الصناعة التقليدية اكد مدير مراقبة جودة الصناعة التقليدية شكري بن زعرور بانه سيتم خلال هذا الموسم "برمجة ازيد من 6 الاف نشاط حرفي يشمل معارض وصالونات حيث تم لهذا الغرض تخصيص فضاءات سواء على مستوى الشواطئ او في المؤسسات الفندقية وغرف الصناعة التقليدية وعلى مستوى الفضاءات العمومية لبيع وتسويق المنتوج الحرفي والترويج له".