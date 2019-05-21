الجولة الـ 29 : جمعية عين مليلة تحقق فوزا ثمينا أمام بارادو 1-0

حققت جمعية عين مليلة فوزا ثمينا أمام ضيفه بارادو بنتيجة هدف مقابل صفر (الشوط الاول : 0-0) في إطار الجولة ال29 من بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم ،اليوم الثلاثاء بملعب الشهيد خليفي تهامي بعين مليلة.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة من قبل وسط الميدان سيلا عصمان (45'+1) لصالح أمل عين مليلة.

وتسمح هذه النتيجة لجمعية عين مليلة بالارتقاء الى الصف الثامن برصيد 36 نقطة والخروج مؤقتا من منطقة الفرق المهددة بالسقوط في انتظار استكمال مباريات الجولة ال29 سهر اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة العاشرة والنصف بينما ضيع نادي بارادو (3 - 45 ن) فرصة البقاء في المنصة الشرفية خاصة في حالة فوز وفاق سطيف أمام شبيبة الساورة.

وسيكون اتحاد الجزائر بحاجة إلى فوز لترسيم تتويجه بلقب البطولة لدى استقباله بملعب عمر حمادي فريق مولودية وهران الذي يلعب مستقبله بهذا القسم.

اتحاد الجزائر (1 - 49 ن)، الذي انهزم يوم الخميس الماضي بتيزي وزو أمام شبيبة القبائل (1-2)، سيكون على موعد مع التاريخ، حيث سيمكنه الفوز من انتزاع لقبه الثامن دون انتظار ما ستسفر عليه باقي لقاءات منافسيه المباشرين و في مقدمتهم شبيبة القبائل (2 - 46 ن) التي تتنقل إلى العاصمة لمواجهة نصر حسين داي (8 - 36 ن).

جمعية عين مليلة - نادي بارادو 1-0

المقابلات المتبقية (30ر22)

اتحاد الجزائر - مولودية وهران

دفاع تاجنانت - شباب قسنطينة (دون جمهور)

نصر حسين داي - شبيبة القبائل

اهلي برج بوعريريج - أولمبي المدية

شبيبة الساورة - وفاق سطيف

مولودية بجاية - شباب بلوزداد

اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 49 28

2. شبيبة القبائل 46 28

3. نادي بارادو 45 29

4. وفاق سطيف 42 28

5. شبيبة الساورة 41 28

6. مولودية الجزائر 40 28

7. شباب قسنطينة 39 28

8. نصر حسين داي 36 28

--. جمعية عين مليلة 36 29

10. شباب بلوزداد 35 28

11. أ. برج بوعريريج 34 28

12. مولودية وهران 32 28

--. اتحاد بلعباس 32 28

14. أولمبي المدية 31 28

15. دفاع تاجنانت 30 28

--. مولودية بجاية 30 28

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) خلال الجولة الأولى وخصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.