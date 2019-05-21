باحثون أمريكيون: شرب القهوة يعمل عل تحسين حركة الأمعاء

أفاد باحثون أمريكيون بأن شرب القهوة يحافظ على حركة الأمعاء ، لأنها تعمل على تغيير بكتيريا الأمعاء، وتحسن من قدرة الأمعاء على الانقباض.

ووجد الباحثون في جامعة "تكساس" الأمريكية، الذين قاموا بتغذية الفئران والبكتيريا الأخرى بالمواد الغذائية، أن القهوة ساعدت على قمع البكتيريا وزيادة حركة العضلات، بغض النظر عن محتوى الكافيين.

وقال الدكتور شوان تشنج شى أستاذ مساعد في كلية الطب في جامعة "تكساس" إنه عندما عولجت الفئران بالقهوة لمدة 3 أيام، زادت قدرة العضلات في الأمعاء الدقيقة على الانقباض، والمثير للاهتمام أن هذه التأثيرات مستقلة عن الكافيين، لأن القهوة الخالية من الكافيين لها تأثير مماثل.

ووجدت الدراسة أن نمو الميكروبات وغيرها قد انخفض عند تناول محلول به 1.5% من القهوة، وكان نمو الميكروبات أقل من محلول القهوة بنسبة 3%، كما وجد أن القهوة المنزوعة الكافيين لها تأثير مماثل على التركيبة الميكروبية في الأمعاء.

وأظهرت العضلات فى الأمعاء السفلى والمستعمرين للفئران زيادة القدرة على الانقباض بعد فترة من تناول القهوة ، كما حفزت تقلصات الأمعاء الدقيقة والقولون عندما تعرضت الأنسجة العضلية مباشرة إلى المختبر.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الإمساك بعد العملية الجراحية، وتناول القهوة قد ساهمت بشكل مباشر في تحسين حركة الأمعاء ، وشددوا على أن شرب القهوة يحافظ على حركة الأمعاء لأنها تغير بكتيريا الأمعاء وتحسن من قدرة الأمعاء على الانقباض.