صدور طبعة جديدة من الأعمال الكاملة للكواكبي بدار الشروق

أصدرت دار الشروق المصرية الطبعة الرابعة من مجلد "عبد الرحمن الكواكبي - الأعمال الكاملة" تحت اشراف الدكتور محمد عمارة وهي طبعة مزيدة في الدراسة والنصوص التي تضمنتها.

وتعد هذه الطبعة حسب ناشرها الأشمل والأدق لحد الان لأعمال هذا المفكر الثوري الكبير موضحا ان كتاب "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" الذي تتضمنه هذه الأعمال هو النص المزيد والمنقح من قبل المشرف على الطبعة .

كما تحتوي هذه الطبعة ايضا كما اوضحت دار الشروق مجموعة من النصوص التي تنشر لأول مرة.

ويذكر ان هذا المجلد الذي صدرت طبعته الأولى عام 2007 عن نفس الناشر يحتوي على دراسة مهمة عن حياة الكواكبي وفكره السياسي والاجتماعي والديني الى جانب كتابي "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"، و"أم القرى" ومقالات الكواكبي الصحفية ورسائله.

كما احتوى ايضا على ملحق للصور والوثائق يتضمن رسائل بخط يد عبد الرحمن الكواكبي، وصور للتعديلات التي أجراها على بعض صفحات فصل "الاستبداد والتربية" من كتابه "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد".

ويعد عبد الرحمن أحمد الكواكبي الذي ولد بحلب (سوريا) في 1855 وتوفى في 1902 بالقاهرة أحد رواد النهضة العربية ومفكريها في القرن التاسع عشر وأحد مؤسسي الفكر القومي العربي و بدا مشواره بالعمل الصحفي كما اشتغل الكواكبي بالعديد من الوظائف .