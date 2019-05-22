في ذكرى غزوة بدر ...معاني في نصر الحق على الباطل

يستحضر المسلمون هذا الأربعاء ذكرى غزوة بدر الكبرى ،فهي أولى معارك الإسلام التي وقعت في 17 رمضان من السنة الثانية للهجرة ،سماها الله سبحانه و تعالى يوم الفرقان لأنه فرق فيها بين الحق والباطل و نصر فيها المسلمين على الكفار .

غزوة بدر الكبرى لها أثر كبير في التاريخ الإسلامي ، شكلت بداية انتصار الحق على الباطل و ساهمت في انتشار الاسلام ،فقد كانت معركة إثبات الوجود وإعلاء راية التوحيد كما قال حمري عبد القادر إمام بمسجد بلوزداد بالعاصمة في تسجيل لإذاعة القرآن الكريم لأن دولة الإسلام الناشئة انتصرت على دولة الكفر المتجذرة منذ مئات السنين وحققت نصرا ساحقا على كفار قريش في هذه الغزوة وكسرت بذلك شوكة الكفر في أول لقاء

المصدر : الإذاعة الجزائرية