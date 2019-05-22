توقيف منقبين اثنين عن الذهب بتمنراست

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء بتمنراست منقبين (02) عن الذهب وضبطت 720 كيلوغرام من خليط خام الذهب و الحجارة .

و أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني نشر اليوم الاربعاء أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم 21 ماي 2019 بتمنراست/ن.ع.6, منقبين (02) عن الذهب ، وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(08) مولدات كهربائية و(07) مطارق ضغط و(720) كيلوغرام من خليط خام الذهب والحجارة".

كما "ضبط حراس السواحل في الناحية العسكرية الثانية بتلمسان (38) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني تاجر مخدرات بحوزته (1,7) كيلوغرام من نفس المادة بعين تموشنت".

من جهة أخرى ،"أحبط عناصر الدرك الوطني بكل من وهران/ن.ع.2 والقالة/ن.ع.5، محاولات هجرة غير شرعية لـ (14) شخصا، فيما تم توقيف (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بغرداية".

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية